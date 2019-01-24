İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta kaçak içki ele geçirildi

Kars’ta polis kaçak içki ele geçirdi.

Kars'ta polis kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü,Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.


KOM ekiplerince Ortakapı Mahallesi'nde bulunan iki işyerinde yapılan aramada; 29 adet Cam Şişe ve 5 adet pet şişe içerisinde 2,25 litre Kaçak İçki ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kanuna “Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu” Muhalefet Suçundan işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türü ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.