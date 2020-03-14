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Kars'ta kaçak içki ele geçirildi

Kars’ta bir evde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Kars'ta bir evde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, kaçak alkol ve sigara olduğu bilgisi alınan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 adet farklı markalarda litrelik kaçak içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili şüpheli D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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