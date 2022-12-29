Kars'ta kaçak içki operasyonu

Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve aroma kiti ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, KOM ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda 67 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 3 şişe halinde toplam 3,5 lire sahte alkollü içki ve 30 sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 4 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. KOM ekiplerince yılbaşı öncesinde bu tür operasyonların etkin bir şekilde devam edeceği öğrenildi.