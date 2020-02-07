Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Karakurt Köyü'nde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 farklı araçta yapılan aramada, faturasız ve irsaliyesiz bin 20 paket, 140 paket ve bin 260 paket olmak üzere toplam 2 bin 420 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında toplam 33 bin 880 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin yol kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi.