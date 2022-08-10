İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 293 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 293 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kars il Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı'nca, merkez ilçe sınırları içerisinde yapılan uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.


Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada farklı markalara ait toplam bin 293 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma olayla ilgili olarak şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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