Kars'ta kaçak sigaraya geçit yok

Kars'ta polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır'dan Kars'a, bir araçla yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisinin alındı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, önceden plakası tespit edilen aracı takibe aldı.

KOM ekiplerince takibe alınan araç, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken, araç sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 5607 Sayılı ‘Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu' kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Sigara kaçakçılığının, vergi kaybı, kayıt dışı ekonomi, toplum sağlığının bozulması, sosyal güvenlik harcamalarının artması ve en önemlisi ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütü ve suç organizasyonlarının finansına kaynak teşkil etmesi riskleri bakımından kaçakçılık suçları ile etkin mücadelemiz devam edecektir” denildi.