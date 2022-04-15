Kars'ta kaldırım işgali çıkmazı

Kars'ta yıllardan beri alışkanlık haline getirilen kaldırım işgallerine çözüm bulunamıyor. Belediye ve trafik ekiplerince uyarılarak malzemeleri kaldırımdan kaldırılan esnaf, görevliler gittikten sonra yeniden kaldırımları işgal ediyor.

Kars'ta esnafın kaldırım işgaline çözüm bulunamıyor. Yıllardan beri esnaf kaldırımları vitrin olarak kullanıyor. Sabah erken saatlerde işyerlerini açan esnafın ilk işi dükkanın içerisinde bulunan malzemeleri dışarı çıkarmak. Yaklaşık 1,5 saat süren bu işlemin ardından kaldırımlar malzemelerle dolarken, vatandaşlar ise kaldırımda yürüyecek yer bulamayınca mecburen yolda yürüyerek kazalara davetiye çıkarıyor.

Kaldırım işgaline son vermek için Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi için denetim yaptı.

Ekiplerin ortaklaşa yaptığı denetimlerde kaldırım işgali yapan ve caddeye duba ve benzeri malzeme koyarak araçların park yapmasına izin vermeyen esnaf uyarılarak, koydukları malzemeler kaldırıldı.

Ekiplerin uyarısıyla kaldırılan malzemeler, ekipler bölgelerden ayrıldıktan kısa süre yeniden yerlerine konuldu. Esnafın alışkanlık haline getirdiği bu durum ise yayaları kara kara düşündürüyor. Kaldırımlardaki malzemelerden dolayı yürüyemeyen yayalar çareyi yolda yürümekte buluyor.

Kentin birçok caddesinde kaldırımların, başta manavlar olmak üzere, hırdavatçılar ve diğer esnaf tarafından işgal edildiği görülüyor. Bu durumun nasıl çözüleceği ise bilinmiyor.