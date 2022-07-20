Kars'ta kaldırım işgallerine ceza geliyor. Zabıta ve trafik ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı. Yapılan uyarılara uymayan esnafa bundan sonra cezai işlem uygulanacak.

Kars'ta alışkanlık haline getirilen kaldırım ve yol işgalleri, yetkilileri harekete geçirdi. Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yaya ve araç güvenliği çerçevesinde kaldırım işgaline karşı ortak denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde kaldırım ve yol işgali yapan esnafın malzemeleri kaldırılırken, trafik ekipleri ise esnaf tarafından caddelere konulan, duba ve çeşitli malzemelerinin yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, duba ve benzeri malzemeleri kaldırtarak, caddelere çeşitli malzemeler koyan esnafı uyardı.

Kaldırım işgalleriyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Hem belediye zabıtamız, zaman zamanda emniyet teşkilatımızın yardımı alarak kontrollere devam ediyoruz. Ama vatandaşlarımızın da bu konuda bize yardımcı olması lazım. Anlayışlı olması lazım. Kaldırım işgalleri konusunda onlara düşen sorumluluklar var. Her şeyi biz yasal tedbirlerle, yaptırım uygulayarak, idari para cezası uygulayarak çözmeyiz. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olsun. Bu konuyu da rahatlıkla çöze biliriz diye düşünüyorum. Bu konuda takibimiz devam edecek” dedi.

Öte yandan kaldırım işgallerinin en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi olan Halk Bankası civarında zabıta ve trafik ekiplerince kontrollerin sürekli yapılacağı öğrenildi.

Yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokan kaldırım işgallerine izin verilmeyeceği kaydedildi.