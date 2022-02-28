Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor

Kars'ta cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor.

Kars Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla bitlikte cadde ve kaldırım yıkama çalışması başlattı.

Kent merkezinde karların erimesiyle birlikte kış aylarında caddelere yayılan çamur ve çöpler tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

Atatürk ve Faikbey Caddesi'nde yoğunluk kazanan çalışmalarda yol ve kaldırımlar yıkandı. Ekipler tarafından biriken Çamur ve çöp kalıntıları temizlik işleri araçlarına yüklenirken, yol kenarlarında kalıplaşmış buz kütleleri ise kırılarak temizlendi.

Kaldırım yıkama çalışmalarının kaldırımlar ve caddeler çamurdan arındırılıncaya kadar aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.