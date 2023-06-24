Kars'ta kamyon devrildi, gıda maddeleri etrafa savruldu

Kars'ta zincir markete ait kamyon, havanın yağışlı olması dolayısıyla yoldan çıkarak devrildi. Kaza da kamyon sürücüsü yaralanırken, kamyonda yüklü bulunan gıda maddeleri etrafa savruldu.

Kaza, Kars-Digor karayolundan meydana geldi. Kars'tan Iğdır istikametine seyir halindeki içerisi gıda maddesi dolu kamyon, havanın yağmurlu olması dolayısıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kamyonda bulunan ve bir zincir marketler grubuna ait gıda maddeleri ise etrafa dağıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.