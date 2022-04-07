Kars'ta, Kanser Haftası etkinlikleri

Kars'ta Kanser Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekildi.

Etkinlikler çerçevesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sergi Salonu'nda resim sergisi açıldı. Sergi, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın tarafından gezildi. Sergide çeşitli kanser türlerini yenen ve hayata yeniden tutunan vatandaşların resimleri yer aldı.

Ayrıca etkinlikler çerçevesinde Valilik Parkı'nda açılan stant ve gezici kanser tarama aracı Vali Öksüz ve beraberindekiler tarafından gezildi. Standa meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve diğer kanser türleri ile ilgili olarak vatandaşlara bilgi verilirken, standı ziyaret edenlere broşürler dağıtıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Kanser tarama aracımız özellikle kadın vatandaşlarımızın sağlığı için hizmet vermektedir. Bu araçta onların kanser taramaları yapılıyor. Taramanın ardından alına numuneler erken teşhis için bir üst merkeze yönlendiriyor. Bunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki; kanser çok tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Ama aynı zamanda tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanserin erken teşhis edilmesi ve tedavi edilebilmesi çok önemlidir” dedi.

Öksüz, “ Hafta dolayısıyla da olsa vatandaşlarımız özellikle rutin sağlık kontrollerini yaparlarsa ve taramalar sonrasında hastalığının teşhisine yönelik tetkikleri zamanında yaparlarsa bu hastalığı erkenden yakalayıp ve tedavisini yapabilmek mümkün olacaktır. Onun için vatandaşlarımızın hepsini erken teşhis için sağlık kuruluşlarımız ile yada mobil tarama cihazı yada hastane veya sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kanserden dolayı erken yaşta hayatını kaybetmesini isteiyoruz. Onun için erken teşhisin hayat kurtardığı sloganını kullanıyoruz ve diyoruz ki ‘erken teşhis hayat kurtarır'. Onun için bütün vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı olsunlar. Bu konuda emek veren tüm sağlık personelimizi de kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.