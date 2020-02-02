Kars'ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Kars'ta önceki etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 181 köy yolundan 131'i yeniden ulaşıma açıldı.

Kardan kapalı bulunan 50 köy yolunun ise yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları bazı bölgelerde etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.

Kars'ta önceki gün başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Tipiden kapanan 181 köy yolunun kent merkeziyle bağlantısı kesilmişti. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi'ne bağlı yaklaşık 10 ekip kapalı bulunan köy yolları için seferber oldu. Birden fazla noktada çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri kapalı bulunan 181 köy yolunun 131'ini açtı. Kalan 50 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını ifade eden Cengiz Subaşı, “Köyümüzün yolları nispeten devamlı açılıyor. Ama bu gece kar yağdı, bu memleketin bereketi kardır. Ekiplerimiz sağ olsun, geliyorlar, kontrol ediyorlar ve yollarımızı açıyorlar. Ekiplerimiz sağ olsun, devletimiz sağ olsun, hükümetimiz sağ olsun” dedi.

Gece aşırı tipiden köy yolunun kapandığını belirten Yalçınlar Köyü Muhtarı Tekin Çiftçi, “Kars İl Özel İdaresi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar her zaman gelip yollarımızı açıyorlar. Elemanına, şefine çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kar yağışının durmasıyla birlikte başlatılan çalışmalarla köy yolları birer birer açıldı. Grup köy yollarından başlatılan karla mücadele çalışmaları Kars İl Özel İdaresi ekiplerince aralıksız devam ediyor.