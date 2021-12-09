Kars'ta kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta lapa lapa yağan kar, vatandaşları sokaklara döktü. Kar altında gençler gönüllerince kar topu oynadı, naylon poşetlerin üstüne oturarak kaydı.

Hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte 1 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar sokaklara akın etti. Haydar Aliyev Caddesi'nde bir araya gelen gençler kardan adam yaparak eğelendi. Sevdikleriyle kar topu oynayan vatandaşlara çocuklar da eşlik etti. Kar yağışına aldırış etmeden saatlerce kar topu oynayan gençler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Gençlerin kar savaşı kameralara yansıdı. Çok güzel kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Çok güzeldi, hava o kadar güzel ki kar lapa lapa yağıyor. Çok eğlendik” dedi.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri caddelere kum dökerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.