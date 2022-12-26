Kars'ta kar olmayınca hayvanlar meralara salındı

Kars'ta havaların sıcak ve güneşli geçmesini fırsat bilen yetiştiriciler, hayvanlarını yeniden meralara çıkardı.

Kentte kar yağmaması yağan karın kısa sürede erimesi ve bununla birlikte özellikle havaların gündüz sıcak ve güneşli geçmesi en çok hayvan yetiştiricilerine yaradı.

Tarım arazilerinin açık olduğu kentte yetiştiriciler hayvanlarını ahırlardan çıkararak meralarda otlatıyor. Sabah güneşin ışıklarıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkaran yetiştiriciler, akşam güneş batana kadar hayvanlarının karnını dışarıda doyuruyor.

Yemden de tasarruf eden hayvan yetiştiricileri her yıl bu aylarda zemheri soğuklarının ve kışın en şiddetli günlerin yaşandığına dikkat çekiyor.

Bu yıl kar olmadığını için hayvanlarını dışarıda otlattıklarını ifade eden hayvan yetiştiricileri, “Hava sıcak ve güneşli, hayvanlarımızı dışarı çıkardık. Yeniden meralarda otlatıyoruz. Ancak artık kar yağması gerekiyor” dediler.

Öte yandan güneşli havada koyunlarını meralarda otlatan vatandaşlar kış ayında sıcak havanında keyfini çıkarıyor.