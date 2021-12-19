İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta kar üstünde cirit gösterisi

Kars’ta kar üstünde düzenlenen Atlı Cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Kars'ta kar üstünde düzenlenen Atlı Cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.


Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde düzenlenen cirit gösterisine vatandaşlar beğeni kazandı. Selim'de bulunan atlı spor kulüplerinin sporcularının kıyasıya mücadele ettiği cirit gösterisinde sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar üzerinde yapılan cirit gösterisinde ciritçilerin mücadelesi nefesleri kesti.


Kar yağışı altında düzenlenen cirit gösterisi vatandaşları heyecanlı anlar yaşattı. Cirit müsabakası berabere sonuçlanırken, kazanan ise dostluk oldu.

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