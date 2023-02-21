Kars'ta kar ve tipi 39 köy yolunu ulaşıma kapadı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sarıkamış'ta ise vatandaşların kar mesaisi sürüyor. Vatandaşlar sabah erken saatlerde evlerinin ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı. Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizliği yaptı.

İşyerlerinin önünün karını temizlediğini ifade eden vatandaşlar, “Sabah kalktım her taraf kar, tipi olmuş, baya kapatmış her tarafı bende dükkanın önünü temizliyorum” dedi.

“39 köy yolu ulaşıma kapandı”

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kars'ta kar yağışı ve tipiden merkezde 2, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 11, Digor'da 10, Sarıkamış'ta 6 ve Selim'de 8 köy olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Hava sıcaklığının gece eksi 10, gündüz eksi 5 olarak ölçüldüğü Kars'ta yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.