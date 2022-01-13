Kars'ta kar ve tipiden 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor.

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 12, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 17, Kağızman'da 11, Sarıkamış'ta 15, Selim'de 1 ve Susuz'da 7 olmak üzere toplam 65 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kentte bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor.

Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmaları tipi olumsuz etkiliyor. Ekiplerin yolların açılması için birçok noktada çalışma yürütüyor.