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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars'ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Öğlenden sonra başlayan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor. Kars'ta öğlenden sonra başlayan ve gittikçe etkisini artıran kar yağışı, etrafı bir anda beyaza bürüdü. Yılbaşı alış verişi için sokaklara çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı altında ilerlemekte güçlük çekti.


Kar yağışının etkili olduğu kentte trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmalarını istedi.


Öte yandan Kars'ta kar yağışından dolayı 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kars'ta okullarda olumsuz hava koşullarından dolayı tatil edilmişti.

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