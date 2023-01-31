Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars'a bu yıl geç yağan kar son günlerde kenti beyaza bürüdü. Ocak ayının son günlerinde yağan kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Şehir genelinde vatandaşlar ve belediye temizlik ekipleri işyerlerinin önünü temizleyerek herhangi olumsuzluk olmaması için çaba gösterdiler.

Kars'a karın yakıştığını söyleyen vatandaşlar, ‘'Kars karla güzel. Kar olmasa güzellik olmaz. Kar oldu turlar gelmeye başladı. Kar yağmadan önce dışarıdan gelen bayağı azdı şimdi fark etti. Herkes gelmeye başladı. Tek bir şey söyleyeceğim Kars karla güzel. Kar olmazsa hiç bir şey olmaz'' dedi.

Öte yandan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının aralıkla devam edeceği öğrenildi.