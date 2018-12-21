Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışından dolayı vatandaşlar buzlanan kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, özellikle yüksek yerlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü Kars-Göle yolu Boğatepe mevkinde araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

Kars'a karın yakıştığını ifade eden Mehmet Tekel, “Kars'a tabi ki kış geldi. Artık mevsimidir, gördüğün gibi kar da yağıyor. Bundan sonra havanın açacağı yok. Daha da fazla kar yağacak. Çünkü bu aylar ve Şubat ayına kadar kar yağışlı olur. Evet eksiden kış şartları biraz daha ağırdı. Kar daha fazla yağıyordu. Ama şimdi artık küresel ısınmanın da etkisi oluyor. Biraz daha az kar yağıyor” dedi.

Karslı aşıklardan Arif Tellioğlu'da söylediği dörtlükle Kars'ın kışını anlattı.

Kar yağışının devam ettiği kentte Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yolları açık tutmak için sürekli karı temizliyor.