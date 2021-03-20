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Kars'ta kar yağışı

Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentte etkili olan kar yüksek kesimler beyaza bürüdü.


Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları da şaşırttı. Kentte bahar beklenirken, yeniden kar yağması işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar, kışın devam ettiğini belirttiler.


“Kar yüksek kesimlerde etkili oluyor”


Öte yandan, Kars'ta başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışından dolayı yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Kentte kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.

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