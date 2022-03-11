Kars'ta kar yağışı sürüyor

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte 3 gündür etkili olan kar ve tipi ulaşımı da olumuz etkiliyor. 60 köyün kentle bağlantısı kesilirken, trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars'ta kışın yeniden geldiğini belirten vatandaşlar, “Kar yağdı, kış geri geldi. 40 santim kar yağdı. Yazı beklerken, kış geri geldi” dedi.

Öte yandan, kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sabah erken saatlerde işyerlerini açan vatandaşlar, işyerlerinin önünün karını kürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta yolları kapalı bulunan 60 köy yolunda İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları etkili olan kar yağışı ve tipi olumsuz etkiliyor.