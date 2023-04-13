Kars'ta kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Selim-Göle Karayolu ulaşıma kapatıldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Kars-Digor Karayolu'nda da kar ve yoğun sis etkisini sürdürüyor. Sisten dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.