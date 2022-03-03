İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta karlar erimeye başladı

Kars’ta sıcak hava ve yağan yağmur ile birlikte karlarda erimeye başladı.

Kars'ta sıcak hava ve yağan yağmur ile birlikte karlarda erimeye başladı. Kentte erimeye başlayan kar ile birlikte akarsuların debisini yükseldi.


Son günlerde 4 mevsimin bir arada yaşandığı Kars'ta bir gün kar yağarken, ertesi gün yağmur yağıyor. Yağan yağmur ile birlikte kar da eriyor.


Yüksek kesimlerde eriyen kar suları dere, çay ve ırmaklara karışırken, kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın da debisi yükselirken, buzları da çözüldü.


Yetkililer özellikle dere yataklarına yakın yerlerde bulunan yerleşim yerlerinde yaşan vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta aralıklarla yağmur etkili oluyor.

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