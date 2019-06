Kars'ta karne töreni heyecanı

Kars'ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 66 bin 214 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kars'ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 66 bin 214 öğrenci karne alırken, 3 bin 713 öğretmen de öğrencilerin karnelerini vererek, 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi yaz tatiline başlamanın sevincini yaşadı.

Kars'ta Karne Töreni düzenlendi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Atatürk İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Okul girişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Kars Valisi Türker Öksüz, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi. Vali Öksüz daha sonra Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ile birlikte 1/B sınıfında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kars Valisi Türker Öksüz,“Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonucunda tatile gidiyoruz. Öncelikle bu eğitim ve öğretim yılı boyunca özverili, gayretli çalışmalarından dolayı bütün öğretmenlerimize, eğitim camiamızın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Çok şükür kazasız belasız bir eğitim ve öğretim yılını başarılı bir şekilde geride bıraktık. Elbette bundan sonra daha başarılı eğitim ve öğretim yılı geçirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllar hedeflerimizin daha yüksek olduğu bir eğitim ve öğretim yılı olacak inşallah. Bu öğrencilerimiz, çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, milletimizin umududur. Milletimiz bu öğrencilerden, bu çocuklardan çok şeyler bekliyor. Gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye'yi oluşturmada öğrencilerimiz için çok önemli görevler düşüyor. Onların gayretleriyle inşallah hedeflediğimiz başarıları yakalayacağız” dedi.

Vali Öksüz, “Bizim tabi öğrencilerimizden isteğimiz bol bol tabi ki tatili hak ettiler, dinlensinler, eğlensinler, arzu ettiklerini yapsınlar, anne ve babalarıyla birlikte vakit geçirsinler ama bir yandan da elbette bir şeyler öğrensinler, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılsınlar, sizinle birlikte ülkemizin başka köşelerini gezsinler ülkemizi tanısınlar. Bu ülke çok kıymetli bir ülke, her tarafı, her karış toprağı çok önemli değerler ifade eden bir ülke, şehit kanlarıyla kazandığımız çok kutsal bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz ülkemizi de tanısınlar, bir şeyler okusunlar, ders kitabı okumalarını tabi ki istemiyoruz, beklemiyoruz ama hayatın her alanına ait kitaplar okusunlar.” ifadesini kullandı.

Velilere de seslenen Vali Öksüz, “Veli olarak sizlere de çok şey düşüyor. Öğrencilerimizi bu süre içerisinde hayata hazırlamada çok fazla fedakarlık gösterdiniz, özveri gösterdiniz size de teşekkür ediyorum. Ama karnedeki sonuç hepimizin çalışmasının bir sonucudur. Karne hepimizin çalışmasıdır. Karnedeki sonucu sadece öğrenciye yüklememek lazım. Dolayısıyla bazı öğrencilerimizin eksiklikleri olabilir, önemli olan onları tamamlamaktır. Onların şevklerini, özgüvenlerini asla kırmayalım, rehberlik edelim, gelecek için daha fazla cesaretlendirelim ve hayata hazırlamada onların özgüvenlerini artırıcı davranışlarda bulunursanız memnun oluruz” diye konuştu.

Vali Öksüz daha sonra öğrencilere karnelerini ve Adam Olmuş Çocuklar serisinin “Ben Fuat Sezgin” okuma kitabını hediye ederek öğrencilerle ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.