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Kars'ta kartpostalık bahar görüntüleri

Kars’ta, havaların ısınmasıyla dört bir tarafta açan rengarenk çiçekler kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta, havaların ısınmasıyla dört bir tarafta açan rengarenk çiçekler kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, baharın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Yılın 4 mevsimi ziyaretçilerin akınına uğrayan Kars çevresinde bulunan tarihi mekanların etrafında açan sarı, mor, beyaz renklerde çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Özellikle Kars Kalesi, Ulu Cami, Havariler Kilisesi'nin bulunduğu Kaleiçi Mahallesi'nde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Kars Çayı etrafında yeşil, sarı ve gökyüzünün oluşturduğu renk cümbüşü adeta büyüledi.

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