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Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. 3 metrelik boruların içerisine giren vatandaşın gün batımıyla bütünleşmesi görenlerin beğenisini kazandı.


Tarihi dokusuyla dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta gün batımında Yolboyu köyünde bulutların kırmızıyla birleşmesi kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.


Kentte gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi görenleri etkilerken, o anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

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