Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kızıla bürünen bulutların suya yansıması kameralara yansıdı.

Kars'ın Dikme köyünde çekilen görüntüler, Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dağların bulutlarla bütünleşmesi, bulutların yoğunluğu ile birleşen gün batımı gökyüzünü kızıla bürürken, bulutların kızılının sessizce akan Kars Çayı'na yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ın 4 mevsim güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, gün batımı izlemenin keyfini yaşadıklarını belirttiler.

Kars Çayı'na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. O anlar kameralara yansıdı.