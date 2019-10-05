Kars'ta kartpostallık sonbahar görüntüleri

Kars'ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar ve dökülen yapraklar, Kars Kalesi'nin arka bölümünde bulunan ve Kars Çayı'na sıfır mesafede güneşe ve rüzgara mevsim boyunca göğüs geren yapraklar birer birer düşerken, doğadaki renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.

Kars'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu belirten turizmci Mehmet Duman, “Kadim şehir Kars, bildiğiniz gibi kimliği ile birlikte, doğasıyla birlikte, tüm güzellikleri 4 mevsim bağrında taşıyan bir şehir, tabi bu doğal olarak sonbahar mevsimine de yansıyor. Özellikle sonbaharda ki bu atmosfer, kartpostal güzellik dediğimiz, sonbaharda yaprakların sararması, bölgenin tarihi kültürel mimarisi ile birlikte bir uyum içerisinde oluyor” dedi.

Duman, “Buradan özellikle fotoğraf ve sanatseverler için çok uyumlu ve görsel güzellik bağlamında bir araya getirecekleri tablosal görüntüler ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden Kars'a fotoğrafçıları ve sanatseverleri davet ediyoruz. Bu güzellikleri kadraja almaları gerekiyor. Adeta sanatseverlere ilham olacak bir görüntü içerisindeyiz sonbaharda” diye konuştu.

Öte yandan, yeşil ile sarının bir arada görüldüğü Kars'ta dökülen yapraklar ve meyve ağaçlarında düşen elmalar görünler adeta büyülüyor.