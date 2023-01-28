Kars'ta kayan tır refüje çıktı, tırlar yollarda kaldı

Kars'ta kayan tır refüje çıktı, çok sayıda tır ise yolda kaldı.

Kars'ta yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Erzurum çevreyolunda buzlanan yolda kayan tır refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan tır sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekerek bekledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, daha sonra Karayolları ekiplerince yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından yollarına devam etti.

Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ederken, belediye ekipleri ise şehir içi yollarda kumlama çalışması yaptı. Öte yandan trafik ekipleri ise trafik noktalarında şehir dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.