İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, 16 saat sonra bulundu.

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, 16 saat sonra bulundu. Çocuğun gece sabaha kadar samanlıkta saklandığı ortaya çıktı.


Kars merkeze bağlı Hacıveli köyünde ikametgah eden 12 yaşındaki Y.A.'nın ailesi çocuklarının Başgedikler köyünde kaybolduğunu öğrendi. Aile durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Kars AFAD ekipleri saat 13.25'te arama çalışması başlattı. Y.A.'nın gidebileceği yerleri didik didik arayan AFAD ekipleri, iftar saatinde kısa bir ara verdikten sonra tekrar arama çalışmalarına başladı.


Merkez Hacıveli köyündeki çalışmalarımız yoğunlaştıran ekipler, sabaha doğru saat 05.25'te Y.A.'yı samanlıkta saklandığını tespit etti. AFAD ekipleri, sağlık durumu iyi olan Y.A.'yı ailesi tespit etti. Sağlık ekiplerince genel sağlık taraması yapılan çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.