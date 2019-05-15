Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Kars'ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmalarına havanın kararmasıyla nedeniyle ara verildi.

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde oyun oynadığı sırada ortadan kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu Nurcan Sade, her tarafta aranıyor. Havadan helikopter desteği ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekibi, jandarma, iz takip köpeği ‘atak', köy korucuları ve vatandaşlar tarafından aranan Nurcan Sade'den kayboluşunun 4'üncü günde de herhangi bir ize rastlanmadı.

Elbisesinin dere kenarında bulunmasının ardından ekiplerin köy içerisinden geçen dereye yoğunlaşmasıyla birlikte adeta 20 kilometrelik dere yatağı didik didik edildi. Çok yönlü yapılan aramalar sonuç vermezken, arama çalışmaları bugün Kazıkkale-Çayarası köyü'nde arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonuç vermezken, havanın kararmasından dolayı arama çalışmalarına ara verildi.

Küçük kız çocuğu Nurcan Sade'yi arama çalışmalarına yarın devam edilecek.