Kars'ta kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars'ta önceki gün kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyündeki evinden dün ayrılan 19 yaşındaki Dilan B.'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ile Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmasında henüz Dilan B.'ye ait bir ize rastlanılmadı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.