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Kars'ta kedi ve çocuğun dostluğu kamerada

Kars’ta ders çalışan çocuğun sırtına oturan kedi, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars'ta ders çalışan çocuğun sırtına oturan kedi, cep telefonuyla anbean kaydedildi.


Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde evde ders çalışan ilkokul öğrencisi Adem Özyağcı, sırtına binen kedisi ‘Duman' ile bir süre ders çalıştı.


Adem Özyağcı'nın sırtına binen kedisi Duman ile arasındaki bağ ise dikkat çekti.


Ders çalışan çocuğun sırına binen kedi, insanlarla hayvanlar arasında kurulan bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

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