İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 evin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 evin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.,


İl Jandarma Komutanlığı'nca tarafından yapılan takip ve çalışmalarda Kars'ın Akyaka ve Selim ilçelerinde 3 şüpheliye ait evlerin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.


Ele geçirilen kenevirler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yakılarak imha edildi. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.