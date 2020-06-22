Kars'ta ki balık ölümlerinin sebebi kirlilik

Kars'ta ki balık ölümlerinin sebebi belli oldu. Balıklarının ölümlerine sudaki kirliğinin sebep olduğu anlaşıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın 10 Haziran 2020 tarihinde gündeme taşıdığı “Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor” başlık haberi üzerine başlatılan çalışmalarda balıkların ölüm sebebi ortaya çıktı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve ekibi bölgede inceleme yaparak balık ve sudan numuneler almıştı.

Ölü balıklardan ve sudan alınan numuneler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan tahlil ile analizlerde balık ölümlerinin suda bulunan kirlilik olduğu tespit edildi.

Kars Çayındaki balık ölümlerinin ilk tespitinin kirliğinden dolayı suda ki çözülmüş oksijen değerinin aşırı düşmesinin neden olduğu anlaşıldı.

Balıkların ölüm sebebinin ortaya çıktığı kentte Kars Çayı'na Cumhuriyet Köyünden başlayan peynir altı suyu, sanayi atıkları, şehir kanalizasyon şebekesi sularının karışmasının ne şekilde önüne geçileceği ise bilinmiyor.