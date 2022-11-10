Kars'ta kız yurdunda deprem tatbikatı

Kars'ta, ‘çök-kapan-tutun' deprem tatbikatları sürüyor.

Kars Valiliği ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda tatbikat düzenlendi.

Tatbikat önce AFAD ekipleri kız öğrencileri depren anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Daha sonra sirenler çalarak tatbikat başlatıldı.Deprem anında çök-kapan-tutun uygulaması sonrasında öğrenciler yurdu tahliye etti. Başarıyla sonuçlanan tatbikatta, öğrencilerin bu tür durumlara hazır olmaları ise dikkat çekti.

Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikata, Muhammed Enes Çıkrık ve İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Oktay Ayğan'da katıldı.