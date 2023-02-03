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Kars'ta kızaklarını kapan çocuklar yokuşlara koştu

Kars’ta yağan kar, çocukların eğlencesi olurken, kızağını kapan çocuklar yokuşlara koşarak kaydı.

Kars'ta yağan kar, çocukların eğlencesi olurken, kızağını kapan çocuklar yokuşlara koşarak kaydı.


Kars'ta yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.


Kars Kalesi bölgesine kızaklarıyla birlikte gelen çocuklar kalenin yokuş olan yolunda toplanarak kaymaya başladı. Düşe kalka kayan çocuklar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.


Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu Kars'ta, soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, bir süre kaydıktan sonra yorgun düşerek evlerinin yolunu tuttu. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

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