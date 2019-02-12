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Kars'ta kombi hırsızları son işlerinde yakalandı

Kars’ta evlere giren ve özellikle kombileri çalan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi.

Kars'ta evlere giren ve özellikle kombileri çalan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri son iki ay içerisinde Kars'ta 13 ayrı evden kombi ve muhtelif eşya hırsızlığı olayını aydınlatmak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren, aracılık eden ve hırsızlık malını satan şüpheli 5 kişi yakalanarak Emniyete getirildi.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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