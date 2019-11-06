Kars'ta kömürlükte yangın çıktı

Kars'ta bir vatandaşa ait kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi'nde bir vatandaşa ait kömürlükte bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Önce yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, daha sonra yangını söndürdü.

Yangında kömürlükte bulunan malzemelerin tamamı yanarken, olayda maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.