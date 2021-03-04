Kars'ta kontrollü normalleşme denetimi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da kontrollü normalleşme döneminin ilk denetimi 295 ekip, bin 158 görevlinin katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 14 maddelik genelge göndermesinin ardından Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı'nda oluşturulan denetim ekipleri kent genelinde işyerlerini tek tek denetleyerek alınması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Kars Valisi Türker Öksüz, beraberindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey ve beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte Kazımpaşa ve Faikbey Caddesi'nde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Kontrollü normalleşme dönemine geçmiş bulunuyoruz Covid-19 ile mücadelede, tabi bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu dönemde kurallara uymamız, alınan tedbirlere riayet etmemiz son derece önemli bir takım normalleşme adımları attık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan kabine kararları ışığında İl Hıffsızza Kurulu karaları çerçevesinde bir takım adımlar attık” dedi.

Öksüz, “Okullarımızın açılması, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın getirilen kısıtlamalarının kaldırılması, lokanta gibi, kafeterya gibi yeme içme mekanlarının açılması gibi adımlar oldu. bu konularda tabi normalleştik ama bu normalleşme süreci içerisinde hepimiz, Kars'ta yaşayan herkes, bütün vatandaşlarımız kurallara uyma konusunda ciddi bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde geriye dönüş ve geriye dönüşle birlikte hepimiz bundan çok büyük zararlar görebiliriz. Biz bugün bütün kamu görevlilerimizle STKların temsilcileriyle hepimiz sahadayız. Türkiye genelinde 360 bin kişi sahada, ilimizde de 295 ekip, bin 158 kişi denetimle görevli her tarafı kontrol ediyoruz” diye konuştu.

“Tavuk gibi insanlar ölüyor”

Kars Valisi Türker Öksüz'ün yaptığı dolmuş denetiminde 75 yaşında bir kadın insanların Covid-19'dan tavuk gibi öldüğünü söyledi.

Çarşıya iki defa çıktığını ifade eden 75 yaşındaki kadın, “Valla ben 75 yaşındayım böyle bir şey görmemiştim. Hiç duymamıştım. Bir sadece tavuklar ölüyordu, kaldırıp atıyorduk. İnsanlar aynı tavuk ölmesi gibi ölüyor” demesi salgının ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Vali Türker Öksüz, de dolmuşta bulunan vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kars'ta 295 ekip, bin 158 denetim görevlisi kahvehane, restoran, kafe, berber gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol etti. Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere ise uyarıldı.