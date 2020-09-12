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Kars'ta kubar esrar ele geçirildi

Kars’ta bir kişinin evinde yapılan aramada yarım kilo 17 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kars'ta bir kişinin evinde yapılan aramada yarım kilo 17 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişinin ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' yaptığı bilgisi alındı.


Bunun üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ikametgahına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon da şüphelilerin birinin evinde yapılan aramada yarım kilo 17 gram Kubar Esrar ele geçirildi. Şüpheliler ise gözaltına alındı.

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