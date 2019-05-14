Kars'ta küçük Nurcan'ı arama çalışmalarına ara verildi

KARS (İHA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmalarına ara verildi.

Sarıkamış ilçesine 49 kilometre uzaklıkta bulunan Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan 3 yaşındaki Nurcan Sade, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Anne Yadigar Sade, kızını çevrede göremeyince panikle eşi Hayrettin Sade'ye haber verdi. Sade çifti daha sonra köylülerle birlikte kızlarını aradı. Yapılan aramalardan sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarmanın çağrısı üzerine köydeki aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri katıldı. Köylüler ve köy korucularının katıldığı, iz takip köpeği 'Atak'ın kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki derede yoğunlaştırıldı. Dere kenarını tarayan ekipler, köyün girişinde öğlen saatlerinde kırmızı-siyah renklerde etek buldu. Baba Hayrettin Sade, eteğin, kızına ait olduğunu belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dere kenarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan ekipler, yaklaşık 18 kilometrelik dere kenarını didik didik aradı.

Köyden aşağıya doğru 18 kilometrelik alanı tarayan ekipler, havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verdi. Nurcan Sade'yi arama çalışmalarına yarın erken saatlerde tekrar başlanacak. Dere suyunun taşkın aktığını ifade eden ekipler, arama çalışmalarını Aras Nehri kıyısına kadar sürdürecek.