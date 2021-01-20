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Kars'ta kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 4 kişiye 21 bin 94 lira ceza kesildi.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 4 kişiye 21 bin 94 lira ceza kesildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez mahallesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Bununa üzerine harekete geçen polis, adres bilgileri belirlenen işyerine operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı. Polis kumar oynayan 4 kişi ve işyeri sahibine 4 Covid-19 kapsamında 21 bin 94 lira idari para cezası kesti.


Öte yandan işyeri sahibi hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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