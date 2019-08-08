Kars'ta Kurban Pazarında yoğunluk yaşanıyor

Kars'ta, Kurban Bayramı'na 3 gün kala, kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun yaşandığı pazarda, kurban fiyatlarına vatandaşlar, ‘pahalı', satıcılar ise ‘ucuz' diyor.

Kars'ta kurulan Kurban Pazarı'na getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar alıcı bekliyor. Pazarda yaşanan yoğunluk satışlara yansımıyor. Vatandaşların çoğunluğu ise önce pazarlık yapıyor, ardından vazgeçerek evinin yolunu tutuyor.

Kurban bayramı öncesi Kömür Tevzii mevkinde kurulan kurban pazarında hayvan fiyatlarının uygun olmasına rağmen alıcı olmaması üreticileri düşündürmeye başladı. Kent merkezinde kurulan pazarda en çok ilgiyi ise küçükbaş hayvanlar görüyor. Büyükbaş hayvan fiyatlarının 4 ile 10 bin lira arasında değiştiği pazarda küçükbaş hayvanlar ise 400 lira ile bin lira arasında alıcı buluyor.

“Piyasada sıkıntı yok”

Fiyatların uygun olduğunu ifade eden Şemistan Bayrambey, “Fiyatlar çok uygun. Şuanda kasapta et 45 lira, 300 kiloluk bir hayvan 5 bin lira tutuyor. Şuan hayvan çok uygun, piyasa yok. Büyükbaş hayvan alacağız. 4 kişi alacağız. İstediğimiz malı istediğimiz fiyata alıyoruz. Piyasa da sıkıntı yok. Ama kasap eti iyi veriyor. Kasap eti 45 liradan aşağı vermiyor” dedi.

Kurban satıcısı Aslan Yokuş ise “Satışlar durgun, kimse almıyor. Boş boş bekliyoruz. Fiyatlar geçen yıl göre çok uygun, aşırı derece de uygun ama alıcı yok. Cuma, Cumartesi günü satış oldu oldu olmadı mecburen geri gideceğiz” diye konuştu.

“Alıcı ve satıcı için zor”

Piyasanın alıcı içinde satıcı içinde zor olduğunu belirten Adem Çınar, şunları söyledi:

“Piyasa alıcı içinde zor satıcı içinde zor aslında, Türkiye şartlarında et piyasası, yem fiyatları yani bunları baz alırsak, herkes dertli yani, herkes kendi açısından haklı, satıcı diyor beni kurtarmıyor. Bende memurum beni kurtarmıyor. Saman fiyatı, yem fiyatı aldı başını gidiyor. Bende diyorum benimde maaşım belli, saman ithal eden bir ülke olduk.”

Öte yandan Kurban Bayramı'na 3 gün kala kent merkezinde kurulan Kurban Pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar alıcı bekliyor. Yoğunluğun yaşandığı pazarda alıcılar önce pazarlık yapıyor, ardından kurban fiyatını pahalı bularak vazgeçiyor.

Hayvan satıcıları ise fiyatların çok uygun olduğuna dikkat çeker, bayrama bir gün kala vatandaşların karar vererek kendi bütçelerine uygun kurbanlık alacağını düşünüyor.