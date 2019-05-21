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Kars'ta lastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptı

Kars’ta lastiği patlayan kamyon trafik sinyalizasyon direğine çarparak karşı şeride geçti.

Kars'ta lastiği patlayan kamyon trafik sinyalizasyon direğine çarparak karşı şeride geçti.


Kaza Kars'ın Selim İlçesi'nde meydana geldi. Selim'den Kars'a seyir halindeki A.F. yönetimindeki 34 KL 2260 plakalı kamyonun lastiği patladı. Sürücüsü A.F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon trafik sinyalizasyon direğine çarparak karşı şeride geçti.


Kaza da, sürücü A.F. yaralanmazken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kamyonun çarptığı trafik sinyalizasyon direği ise kulanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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