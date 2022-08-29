İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars'ta leyleklerin göç molası kamerada

Kars’ta göç eden onlarca leyleğin molası kameralara yansıdı.

Kars'ta göç eden onlarca leyleğin molası kameralara yansıdı.


Başka illerden gelerek Kars üzerinde sıcak memleketlere göç eden onlarca leylek mola vermek üzere Kars Çayı'nın geçtiği Dikme köyü merasına indi. Sıcak havadan etkilenen ve yere inen onlarca leylek cep telefonuyla anbean kaydedildi.


Kars Çayı'ndan su ihtiyacını karşılayan ve bir süre dinlenen leylekler, vatandaşlar tarafından rahatsız edildiklerini hissettikleri an uçarak bölgeden uzaklaştı.


Bir süre gökyüzünde süzülen leylekler daha sonra gözlerden kayboldu. Göç eden leyleklerin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.