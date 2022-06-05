Kars'ta LGS heyecanı başladı

Yurt genelinde olduğu gibi olduğu gibi Kars'ta da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan sınav saat 09.30 itibari ile başladı. Sınavda öğrenciler içerde ter dökerken, veliler ise okul dışında çocuklarının iyi bir sonuç alması için bol bol dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, LGS'nin kentte 161 okul ve 335 salonda sorunsuz bir şekilde başladığını ifade etti. Acay, “İl Genelinde 4 bin 814 öğrenci sınava girecek ve 1396 öğretmen görev yapıyor. LGS sınavı 2 oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumun ise 11.30'da başladı. ‘Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ilk oturumda adaylara 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere yanıtlamaları için 80 dakika verilecek” dedi.

Valilik uyarıda bulundu

Öte yandan Kars Valiliği sınav saatinde iş makinelerinin çalıştırılmaması ve inşaatlarda çalışma yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Sınav günü ve saatinde tüm vatandaşlarımızdan çocuklarımızın geleceği için sınavların yapılacağı okullarımızın yakınlarında ve çevresinde bulunan iş makinelerinin çalıştırılmaması ve inşaatlarda çalışmaların durdurulması, ayrıca sınav saatinde trafikte bulunan araçların sürücülerinin de korna kullanmamaları konusunda anlayış ve hassasiyetlerini bekliyoruz” denildi.