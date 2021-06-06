Kars'ta LGS heyecanı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da Liselere giriş sınavı LGS'nin birinci oturumu başladı. Kars genelinde 5 bin 181 öğrenci, 161 okulda LGS sınava girdi.

Sınavın ilk bölümü sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30 başlayacak sayısal bölüm ise 80 dakika sürecek. Sınavda toplam 90 soru yanıtlanacak.

Sabah erken saatlerde çocuklarıyla birlikte Atatürk İlkokulu'na gelen aileler, çocuklarına sınav öncesinde destek verdi. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı kentteki diğer okullara gelerek sınava girdi.

Çocuklarına eşlik eden veliler ise çocukları sınavda ter dökerken, kendileri ise okul bahçesi dışında heyecanlı bekleyişini sürdürdü.