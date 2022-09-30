Kars'ta mahkumların el emeği eserleri sergilendi

Kars'ta mahkumların el emeği göz nuru dökerek yaptıkları ebru sanatı eserleri adliyede sergilendi.

Kars Adliye Sarayında, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce ‘Ebru Sanatı Sergisi'nin açılışı yapıldı. Başsavcı Abdullah Amanvermez'in açtığı sergide hükümlülerin yaptığı 'ebru'lar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yoğun ilgi gören sergide konuşan Başsavcı Abdullah Amanvermez, “Malumunuz olduğu üzere, denetimli serbestlik bizim infaz hukukunun içinde yer alan bir infaz rejimi, toplum temelli bir infaz rejimi. Bu infaz rejiminin uygulayıcısı da Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz. Personeliyle beraber ve paydaşlarıyla beraber, müdürlüğümüzün bir kısım faaliyetleri var. Bunlar haklarında adli merciler tarafından hüküm kurulmuş, denetim serbestliğe hüküm olunmuş hükümlülerin bunların içerisinde çocuklar var. Gençler var, yetişkinler var. Bunların tekrar topluma kazandırılması, suç işlemelerinin önlenmesi, buna bağlı olarak bireylerin kendilerinin ve toplumun güvenliğinin yeniden sağlanması ve buna katkıda bulunması, bir kısım eğitimler, seminerlerle yeri geldiğinde bunlara meslek kazandırma faaliyetleri var” dedi.

Amanvermez, “Bugün burada beğeniye sunduğumuz ebru çalışması sergisi de boş zaman faaliyetleri çerçevesinde yapılan bir çalışmadır. Her birisi hükümlülerimizin el emeği göz nuru olan çalışmalar, bu tür faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başsavcı Abdullah Amanvermez ve beraberindekiler, açılışı yapılan sergiyi gezdi. Adliye personeli ayrıca eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla maddi durumları iyi olmayan öğrenciler için de kırtasiye malzemeleri dağıtımı yaptı.

Serginin açılışına Başsavcı Abdullah Amanvermez, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Kotan, İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Engin Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, STK'lar, daire amirleri ile hakim ve savcılar katıldı.